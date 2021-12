Claudio Bisio, nessun sorriso: fan scossi per la notizia inattesa. I dati parlano chiaro, il suo nuovo progetto non sta convincendo

Una fine d’anno ricca di impegni per Claudio Bisio, tra quello che ha registrato di recente e quello che invece ha girato l’estate scorsa. In pratica l’attore milanese è in video almeno tre volte alla settimana: lunedì con la seconda stagione di Cops su Sky, mercoledì su Canale 5 con Tutta colpa di Freud e giovedì con la nuova stagione di Zelig al fianco di Vanessa Incontrada?

Tutto bene, ma non benissimo come dimostrano i dati degli ascolti tv che sono arrivati da poco e confermano una certa tendenza. Nella prima serata di mercoledì 8 dicembre il programma più visto infatti è stato il film in prima tv Remi su Rai1, trasposizione del noto cartone animato anni ’70. L’hanno visto in 3.137.000, pari al 15.1%.

Invece su Canale 5 le due nuove puntate della serie tv Tutta Colpa di Freud ha totalizzato 1.795.000 spettatori, pari al 9.3% di share. Molto meglio, su Rai 3 Chi l’ha Visto? che ha messo insieme 2.036.000 spettatori, pari ad uno share del 10.4%. E su La7 Non è l’Arena è stato visto da 1.091.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Claudio Bisio, nessun sorriso e Mediaset incassa un’altra giornata pesante

Più in generale è stata ancora una volta giornata ottima per la Rai. Nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha messo insieme 4.752.000 spettatori con il 19.7% mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 3.338.000 spettatori (per il13.9%). In quella fascia bene anche Un Posto al Sole con 1.728.000 spettatori (7.1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha totalizzato 4.412.000 spettatori, per il 20.9%. Su Canale 5 Caduta Libera è piaciuto a 3.514.000 spettatori (16.9%) e su Rai 2 Pablito per sempre ha messo insieme 511.000 spettatori (2.6%). Tempesta d’Amore su Rete 4 ha confermato il suo zoccolo duro, con 796.000 spettatori per il 3.5%.