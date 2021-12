Anticipazioni Beautiful, Steffy è perfida: Ridge e Brooke ai ferri corti

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Steffy metterà la pulce nell’orecchio a Ridge in un momento complicato con Brooke

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Steffy si troverà in azienda a parlare con Ridge e Thomas a parlare di quanto sta accadendo a Los Angeles. In particolare, la Forrester crede che Hope non debba essere così morbida con Deacon e che non può permettergli di rientrare nella sua vita come se nulla fosse.

Nel frattempo, però, Hope avrà una discussione con Ridge che le chiederà di lasciare la casa: non vuole che Deacon si avvicini a Brooke. Quest’ultima andrà su tutte le furie quando scoprirà che il marito ha chiesto a sua figlia di allontanarsi: vorrebbe dire perdere il rapporto con la Logan ed i suoi nipoti. Proprio in seguito al litigio, Steffy metterà la pulce nell’orecchio di suo padre.

Anticipazioni Beautiful, Ridge è irritato da Steffy: cosa succede con Brooke

Steffy tenterà di far riflettere suo padre sul suo matrimonio con Brooke affermando di vederlo meno sereno da quando ha lasciato Taylor. La Forrester usa parole poco dolci per la Logan, ma Ridge non crede affatto che il problema sia lei, ma la presenza di Deacon nelle loro vite.

