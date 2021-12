Andrea Pirlo, nuova panchina in arrivo: una big punta su di lui! L’ex tecnico della Juventus è pronto a rimettersi in discussione con un club estero

Dopo aver guidato la Juventus alla conquista del quarto posto in Serie A, vincendo Coppa Italia e Supercoppa italiana, Andrea Pirlo è stato scaricato dalla ‘Vecchia Signora’. Un primo incarico in panchina che non si è concluso nel migliore dei modi ma che a distanza di tempo sembra riabilitare la sua figura. Le difficoltà di Allegri sono evidenti e la qualità della rosa chiaramente non è quella che ci si aspettava. In molti a Torino hanno capito che la colpa non era tutta del ‘Maestro‘, al di là della scarsa esperienza nel ruolo. La batosta non ha però scoraggiato il campione del mondo 2006, che in questi mesi ha continuato a studiare e informarsi in attesa di una nuova chiamata. Dall’Italia nulla si è mosso, con squadre di livello già occupate e con altri progetti in corso. Ecco quindi che lo sguardo è stato rivolto all’estero.

Andrea Pirlo, nuova panchina in arrivo: il Lipsia punta su di lui

La chiamata per Pirlo potrebbe arrivare dalla Germania e più nello specifico dal Lipsia. L’ex società di Nagelsmann, ha collezionato ben 6 sconfitte nelle prime 14 giornate di Bundesliga ed è arrivata terza nel girone di Champions League, alle spalle di Psg e Manchester City. La vittoria sugli inglesi di martedì è fruttata il terzo posto nel girone e il pass per i sedicesimi di Europa League. In panchina era presente il vice allenatore Beierlorzer, che ha preso il posto dell’esonerato Jesse Marsch. L’americano non è riuscito a valorizzare una rosa che a detta di tutti offre ottimi spunti tecnici. Una missione che dovrebbe ereditare proprio l’ex tecnico della Juventus, interessato dall’esperienza tedesca per rimettersi in gioco. Secondo i rumors provenienti dalla Germania la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni.