Amici, Aka7even è l’ex della nuova entrata? L’indizio social – FOTO

Nei giorni scorsi si era vociferato un presunto flirt tra Aka7even e la nuova entrata ad Amici 21: qual è la verità?

Settimana scorsa a fare il suo ingresso nel talent show Amici di Maria De Filippi è stata la ballerina Cosmary che ha battuto in sfida la neo entrata Virginia. La puntata registrata il 2 dicembre è andata in onda sabato 6 dicembre, ma il Tweet criptico da parte di Aka7even è stato pubblicato soltanto ieri quando ha scritto: “Credo nel karma”.

Il flirt con Cosmary sembrerebbe esserci stato, ma è anche già finito, allora era rivolta a lei la frecciatina da parte dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi?

Aka7even torna su Twitter e spiega la sua frase

Comunque la gente si fa veramente dei viaggi assurdi.

I miei tweet erano riferito ad altro 😘 — Aka 7even (@Aka7evenreal) December 8, 2021

I rumors della frecciatina rivolta a Cosmary erano diventati troppo forti per non portare Aka7even a chiarirsi su Twitter: “Erano riferito ad altro” ha spiegato sul social. Ciononostante, per qualcuno resta ancora criptico il messaggio postato da Luca Marzano che, spesso e volentieri, usa Twitter per sfoghi ed essere in contatto con i suoi fan.

Il cantante ha smentito categoricamente di riferirsi alla nuova allieva del talent di Maria De Filippi dal quale lo stesso Aka7even arriva, ma non proprio tutti sono convinti della giustificazione fornita dal cantante.