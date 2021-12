Amici 21, eliminazione in arrivo? Cosa ha combinato il ballerino

Quanto mostrato durante il day time in questi giorni fa presagire la possibilità che possa arrivare l’eliminazione per il ballerino di Amici 21 a causa della sua condotta. Ecco cosa è successo e perchè c’è stato un duro confronto.

Anche quest’anno la disciplina degli alunni della scuola di Amici è diventato un problema serio da gestire. Se nella passata edizione del talent show bastarono un paio di richiami per risolvere la situazione, quest’anno sembrerebbe che i concorrenti del programma di Maria De Filippi abbiano seri problemi con il disordine e la pulizia.

Fra tutti, il ballerino Mattia Zenzola è forse quello che sembra essere nella situazione più delicata rispetto agli altri, dal momento che non collabora neanche con i compagni alle attività della casetta. Per questo motivo, il suo insegnante Raimondo Todaro, ha voluto controllare come ha riordinato la sua stanza dopo che la redazione si è lamentata.

Amici 21, duro confronto: arriva l’eliminazione?

Raimondo Todaro si è davvero arrabbiato con Mattia Zenzola. Fra tutti i suoi compagni, lui è l’unico che non si è impegnato a pulire, nonostante fosse arrivato un richiamo ufficiale anche da Maria De Filippi. Per questo motivo, l’insegnante di ballo ha voluto dargli un ultimatum, anche per fargli capire la gravità della situazione.

Todaro ha fatto notare a Mattia che le sue scuse erano inconsistenti, e poi gli ha sottolineato che, con questo comportamento, si sta eliminando da solo dal programma. Il professore non vorrebbe farlo andare via ma gli ha spiegato di aver ormai provato in tutti i modi e senza successo a fargli cambiare la condotta.