L’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso tutti aprendosi a raccontare il grave problema di salute che fino ad ora nessuno aveva sospettato.

Ivan Gonzalez ha acquisito in pochissimo tempo una popolarità molto interessante, sia per la sua sovraesposizione mediatica fra Italia e Spagna, sia per le numerose relazioni amorose che ha saputo intrecciare e distruggere alla velocità della luce. Come tronista a Uomini e Donne scelse Sonia Pattarino, ma la storia non durò molto.

Ci fu poi un flirt con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro. Durante il reality Temptation Island Vip fece naufragare la storia d’amore di Valeria Marini con Patrick Baldassarre. In un’intervista a Chi, Valeria aveva confidato di sognare anche una famiglia con il tentatore Ivan, ma lui spense il gossip rivelando che c’era solo una bella amicizia.

L’ex tronista di Uomini e Donne svela il problema di salute e racconta come vive la sua quotidianità

Ivan Gonzalez è stato protagonista anche delle trasmissioni spagnole La Casa Fuerte, Supervivientes e Mujeres y Hombres y Viceversa. Anche per questa sua facilità di entrare in contatto con gli altri, nessuno si aspettava che l’ex tronista di Uomini e Donne potesse avere un problema di salute che lo facesse soffrire molto.

Durante un intervista al canale spagnolo Mtmad, Ivan ha rivelato di essere ipocondriaco. Ha una fissazione per la pulizia, e va dal suo medico di base 3-4 volte la settimana. Quando è in palestra si lava le mani ogni volta che cambia postazione, ed il giorno dopo aver fatto l’amore ha dei rush cutanei e chiama sempre la partner per assicurarsi che stia bene. Poi aggiunge: “Spesso mi dicono che non sono a posto con la testa“.