Sanremo 2022, clamorosa decisione di Amadeus: che rischio!

Amadeus rompe gli schemi e comunica i nomi dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo: ha raggirato un rischio, scopriamo quale

Colpo di scena, Amadeus rompe gli schemi e comunica il none dei 22 Big in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico li avrebbe dovuti annunciare, in diretta, il prossimo 15 dicembre su Rai Uno a Sanremo Giovani, ma come mai questo cambio di programma?

Ebbene, come sostiene Giuseppe Candela su Dagospia, qualcuno aveva intenzione di anticipare Amadeus offrendo dai 10 ai 15 mila euro a chi gli avrebbe fornito i nomi dei 22 Big prima che fosse il conduttore ad annunciarli. Amadeus ha così deciso di mettere i bastoni tra le ruote a chi aveva avuto questa idea bizzarra: la vendita clandestina.

Sanremo 2022, Amadeus annuncia i 22 nomi dei Big in gara: ha anticipato la soffiata

Amadeus ha cambiato tutti i piani. Il direttore artistico del Festival di Sanremo si è visto costretto ad annunciare in anticipo i nomi dei 22 Big che approderanno sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston. Nelle settimane scorse qualcuno aveva già provato il colpaccio. Su Chi, Signorini aveva lanciato i nomi di 22 artisti riuscendo, però, a fare colpo su soli nove nomi giusti.

Ma veniamo subito ai concorrenti ufficiali comunicati da Amadeus. Sul palcoscenico dell’Ariston vedremo Donatella Rettore con Ditonellapiga, Gianni Morandi, Elisa, Achille Lauro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Anna Mena, Noemi, Iva Zanicchi, Fabrizio Moro, La rappresentate di Lista, Michele Bravi, Emma, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Giovanni Truppi, Irama, Highsnob e Hu, Sangiovanni, Aka7Even e Rkomi. Adesso non ci resta che attendere l’inizio della seguitissima kermesse musicale.