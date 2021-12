Richiami alimentari, non consumate assolutamente questa carne: la nota del Ministero

Nuovi richiami alimentari per il Ministero della Salute che con una nota ha comunicato il ritiro dal mercato di due lotti di carne: i dettagli.

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano.

Richiami alimentari, ritirati due lotti di carne: tutti i dettagli

Il Ministero della Salute ha ritirato due lotti di carne del marchio Marcel, commercializzato da Danubiana Group srl e prodotto in Romania. Inoltre sul sito ufficiale il Ministero ha comunicato il ritiro dei lotti: 004091121 e 004121121. Mentre il marchio di identificazione dello stabilimento è il RO 67 EC. La denominazione di vendita è ‘TOBA CA LA MAMA ACASA‘. Il ritiro è avvenuto per rischio microbiologico.

Infatti secondo la nota ministeriale all’interno dei lotti sarebbe presente la listeria monocytogenes che potrebbe compromettere la salute dei consumatori. Inoltre il rischio è stato rilevato dopo il campionamento ufficiale eseguito dall’autorità competente. Per ulteriori informazioni, contattare l’indirizzo mail ed il numero dell’azienda in questione. I rivenditori, invece, sono invitati a sospendere la vendita del lotto richiamato e tenerlo a disposizione dell’azienda in questione. Prosegue quindi l’attento monitoraggio del Ministero della Salute sulla sicurezza dei prodotti messi sul mercato.