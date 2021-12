Oggi è una star della tv e il più chiacchierato del momento: lo riconosci?

Il bambino nella foto oggi è una star del cinema e della televisione. La sua figura nell’ultimo periodo è molto chiacchierata.

Il bambino nella foto è il primo di quattro figli maschi. È nato il 22 dicembre 1982 a Parma, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Sin da piccolo ama la musica e prende lezioni di pianoforte e dopo il diploma da geometra si iscrive al Conservatorio di Musica Arrigo Boito diplomandosi in Composizione musicale e Canto recitativo. Oltre al pianoforte, data la passione profonda per la musica, acquisisce nozioni base per imparare a suonare anche altri strumenti.

Per un breve periodo realizza il sogno di lavorare in radio, ma la sua strada non era quella dello speaker. Nel 2001 da Parma si sposta a Milano dove, notato da un booker della The Fashion Model Management, sfila per la prima volta come modello per Gianfranco Ferré.

Oggi è una star del cinema e il più chiacchierato del momento: lo riconosci?

La carriera da modello lo porta a sfilare sulle passerelle di tutto il mondo come New York, Londra e Parigi. Dopo il modello, tenta di far carriera nel mondo della fotografia, ma su consiglio di Fioretta Mari inizia a recitare. Così nel 2010 viene scelto per recitare nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine.

Nel 2021 diventa concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove fa scalpore la sua amicizia con Soleil Sorge. Come avrete sicuramente ormai capito, il bambino nella foto non è altri che Alex Belli.