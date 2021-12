Oggi è il volto più amato e celebrato della televisione: lo avete riconosciuto?

Il bambino in foto è il volto più amato della televisione. In pochi lo riconoscono a una prima occhiata, ma in fondo il suo viso è cambiato di poco nonostante il passare degli anni.

Il bambino in foto è Tommaso Zorzi, vincitore assoluto dell’ultima edizione (la quinta) del Grande Fratello Vip. Sin dalle prime settimane sono stati in tantissimi ad affermare a gran voce che il vincitore sarebbe stato proprio lui. Il motivo? Carisma e nobiltà d’animo fra tutti. Quel ragazzo col passare dei giorni è riuscito a fare innamorare il vasto pubblico da casa e l’avventura in TV l’ha terminata nel migliore dei modi.

Tommaso ha tantissime qualità. Sa cantare, ballare e tanto altro ancora… Infatti è uno showman nato. Ha fatto sorridere tutti con le sue imitazioni nella Casa ma ha anche mostrato di essere preparato in ambito culturale. Zorzi è davvero bravo in tutto tant’è vero che in tanti gli hanno avanzato proposte lavorative, proprio come Ilary Blasi che lo ha voluto al suo fianco nel corso dell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi.

Oggi è il volto più amato e acclamato della televisione: lo avete riconosciuto?

Nel 2016 però Tommaso Zorzi era già molto noto al pubblico. Difatti in quell’anno lancia FashTime, un’app social dedicata alla moda e successivamente AristoPop, una linea di accessori. Nello stesso anno sbarca in televisione grazie al docu-reality #Riccanza, trasmesso su MTV, partecipando a tutte le edizioni del programma e allo spin-off #Riccanza Deluxe.

Nel 2018, partecipa come concorrente alla seconda edizione di Dance Dance Dance su Fox, e alla settima edizione di Pechino Express. Nel 2020 conduce Adoro!, il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa insieme a Giulia Salemi, mentre da marzo 2021 è ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.