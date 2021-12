Netflix, tutti i codici per sbloccare i film segreti: utenti entusiasti della possibilità. Le novità in vista delle festività natalizie

Si avvicinano le festività natalizie e l’uso di Netflix sta per subire la solita impennata di fine anno. Con le vacanze e i giorni a casa, l’utilizzo di tv e piattaforme di intrattenimento è in ovvio aumento. Serie e film per tutta la famiglia diventano all’ordine del giorno, con la possibilità di spaziare su un’ampia gamma di scelte. Per i più indecisi l’azienda americana mette a disposizione una serie di programmi in evidenza, tarati in base al tuo profilo personale e ai tuoi gusti pregressi.

Esiste però un modo per accelerare la propria ricerca, abbinando ad ogni categoria un codice di riferimento e scegliere in modo autonomo ed immediato. In realtà non stiamo parlando di una novità assoluta, visto che la serie numerica in abbinamento era già presente in passato, ma di certo per molti è la prima volta che se ne sente parlare.

Questa chance è fruibile solo sul sito e non sulle app dagli altri dispositivi. In totale ci sono 20 categorie, che svariano dai film classici, a quelli stranieri, fino ai cartoni animati (per approfondire basta cliccare sul sito netflix-codes.com).

LEGGI ANCHE >>> Netflix, ora è davvero finita: il nuovo addio sconvolge tutti

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, è possibile eliminare le spinte blu: il trucco per eludere i controlli

Netflix, tutti i codici per sbloccare i film segreti: le varie possibilità per Natale

Ad esempio digitando il codice 5475 si potrà accedere alla lista delle commedie romantiche disponibili su Netflix. Per effettuare la ricerca tramite codici ecco i consigli e le procedure da seguire.

Visitare netflix-codes.com nel tuo PC o browser mobile

Trova il genere o il sottogenere che desideri esplorare

Tocca il codice accanto al genere o sottogenere che desideri

Se utilizzi un dispositivo su cui è installata l’app Netflix, l’app dovrebbe aprirsi e portarti direttamente al genere o sottogenere che hai scelto. Altrimenti si va sul sito di Netflix tramite il browser e si visualizza la lista di film e programmi disponibili

Tocca il titolo che vuoi guardare

Dopo aver trovato all’interno della pagina Netflix-codes.com il genere e il film o la serie da guardare, bisognerà aprire un’altra scheda digitando <http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER>, sostituendo INSERTNUMBER con il codice del genere o del sottogenere specifico. Verrai indirizzato all’archivio Netflix per esaminare i titoli disponibili in quella sezione. Le possibilità per Natale sono davvero numerose. Non resta che accedere e provare.