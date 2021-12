Michael Schumacher, arriva un nuovo pesantissimo annuncio: sono tutti increduli. Il campione tedesco è stato tirato in ballo da Luca di Montezemolo

Il Mondiale di Formula 1 si concluderà questo week end ad Abu Dhabi. Max Verstappen e Lewis Hamilton arrivano a pari punti, come accaduto in passato solo nel 1974 a Watkins Glen, con Regazzoni e Fittipaldi in battaglia. Quello di quest’anno non sarà un campionato come tutti gli altri ma rappresenterà di sicuro un evento storico. Sarà l’ottavo titolo per Lewis Hamilton o il primo per Max Verstappen. In un verso o nell’altro si riscriverà la storia di questo sport. Chi era presente 47 anni fa e guarda ancora con interesse al Motorsport, è Luca Cordero di Montezemolo, ex storico presidente della Ferrari, nella fantastica epopea targata Michael Schumacher. Parlando al ‘Giorno‘ ha dichiarato: “L’unico record che Schumi ancora detiene, insieme ad Hamilton, è quello dei sette titoli mondiali. E cinque li ha vinti con me. Quindi spero che Max, giocando pulito, salvi quel record. La ragione dice Hamilton, il cuore dice Verstappen”.

Poi parlando della sfida tra i due aggiunge: “Da presidente del Cavallino sono un esperto di titoli vinti è persi alla gara di chiusura. Il 1997, il 1998, il 1999, il 2003, il 2006, il 2008, il 2010, il 2012..”.

Sul Verstappen troppo aggressivo visto a Jeddah Montezemolo dice la sua: “Ho avuto l’impressione che Max, avendo un vantaggio in classifica, giocasse sull’ipotesi della contemporanea uscita di pista, sua e di Hamilton. Devo dire che Jeddah è stato un tracciato indegno. Per me non va bene”.

Poi approfondendo le sue preferenze sulla vittoria finale spiega: “Istintivamente sto con Lewis, che pure non è mai stato vicino alla Ferrari quando io ne ero presidente, non ci furono mai le condizioni per un accordo. Lo vedo come il guerriero di mille battaglie che si rifiuta di alzare bandiera bianca. È il monarca che rifiuta di abdicare. Umanamente lo comprendo”. Chiaramente l’affetto per Schumi non può che venire fuori e quindi meglio vestire di orange…