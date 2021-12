GF Vip 6, nuovi ingressi: Signorini cambia tutto. Le sostituzioni

Alfonso Signorini rimescola le carte: pare che al GF Vip 6 sia saltato l’ingresso di un’ex naufraga. Il padrone di casa è subito corso ai ripari

Sono trascorsi più di 80 giorni dall’inizio del GF Vip 6 e intanto la casa più spiata d’Italia continua ad aprire le proprie porte a nuovi concorrenti. Nelle scorse settimane sul web sono circolate indiscrezioni sui vip che sarebbero entrati in gioco ma, stando alle ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe nuovamente stravolto tutto.

Tra i nuovi ingressi pare sia saltato quello di un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ma nessun problema, il padrone di casa ha subito pensato alla sostituzione: al suo posto entrerà un’ex di Gabriel Garko. Insomma, anche per questa edizione del reality di Mediaset, le sorprese e gli imprevisti continuano a non mancare.

GF Vip 6, nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia: entra un’ex di Gabriel Garko?

La casa più spiata d’Italia nelle ultime settimane ha già riaperto le porte a nuovi concorrenti: Patrizia Pellegrino (eliminata lunedì 6 dicembre), Maria Monsé, Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis e Valeria Marini. Ma questi non sono stati i primi e non saranno nemmeno gli ultimi.

Difatti, presto Alfonso Signorini darà la possibilità ad altri vipponi di entrare in gioco. Tra questi, come rivela Dagospia, potrebbe esserci un’ex di Gabriel Garko: Eva Grimaldi. L’attrice dovrebbe prendere il posto di Vera Gemma, ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021.