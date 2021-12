Germania, Olaf Scholz nominato nuovo cancelliere. Chiusa l’era Merkel

Olaf Scholz ha giurato nel Bundestag: è ufficialmente il nuovo cancelliere della Repubblica Federale tedesca, il nono dal 1949. Finisce così, dopo sedici anni, l’era di Angela Merkel alla guida della Germania. Scholz guiderà i prossimi quattro anni un Governo formato dalla coalizione tra i socialdemocratici dell’Spd di cui è leader, Verdi e Liberali.

Alle votazioni di questa mattina, mercoledì 8 dicembre, in Parlamento, aveva ottenuto 395 voti du 707. Per succedere a Merkel, erano necessari 369 voti.

Il nuovo cancelliere è stato formalmente nominato con tutti i suoi ministri dal presidente Frank-Walter Steinmeier a Berlino al castello di Bellevue, residenza ufficiale del presidente della Repubblica Federale Tedesca. Il passaggio di consegne è previsto alle 15 di oggi.

Come lui stesso ha affermato, quello sotto la guida di Scholz sarà un esecutivo si continuità rispetto al precedente, soprattutto sul fronte europeo. Il nuovo cancelliere ha già annunciato il suo primo viaggio istituzionale a Parigi, dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron.

All’inizio della seduta parlamentare al Bundestag di questa mattina, Angela Merkel è stata salutata con un lungo applauso.

Le congratulazioni dall’Europa

“Congratulazioni, caro Olaf Scholz, per la tua elezione e nomina a Cancelliere federale. Ti auguro un buon inizio e attendo con impazienza una continua collaborazione fiduciosa per un’Europa forte. Non vedo l’ora di incontrarti a Bruxelles”, ha twittato la presidente della Commissione europea Ursula Von del Leyen.

“Tanti auguri, caro Olaf Scholz, per l’elezione a cancelliere federale. In arresa di lavorare insieme per un’Europa forte e sovrana. I miei ringraziamenti a te, Angela Markel, per molti anni di fiduciosa collaborazione”, ha invece twittato il presidente del consiglio europeo Charles Michel.