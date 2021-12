Ex GF e Isola dei Famosi divorzia e racconta: “Ho attraversato l’inferno”

L’ex concorrente del GF e dell’Isola dei Famosi ha raccontato drammaticamente del divorzio e di ciò che ha vissuto

L’ex concorrente del GF ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Marina La Rosa, ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi. Al settimanale di Alfonso Signorini, Marina ha fatto un commento su Soleil Sorge e la sua esperienza al Grande Fratello VIP: “Soleil è un personaggio stupendo che nella Casa funziona benissimo”. Le due, infatti, sono legate da un percorso condiviso al reality show condotto da Ilary Blasi.

Non solo per Soleil ha speso belle parole, ma ha raccontato di sentire ancora alcuni dei concorrenti della sua edizione del Grande Fratello, non nella sua edizione Vip. La Rosa, infatti, ha partecipato alla primissima edizione del reality show condotta da Daria Bignardi, in cui ha avuto il piacere di conoscere Pietro Taricone e Rocco Casalino con cui è ancora in contatto.

L’ex concorrente del GF racconta del divorzio dal marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Da un po’ di tempo, ormai, Marina La Rosa ha divorziato dall’ex marito Guido Bellitti con cui si era sposata nel 2010 ed ha avuto due figli: Andrea Renato e Gabriele. Tuttavia, al settimanale di Alfonso Signorini ha raccontato che la loro storia era finita già da almeno due anni prima dell’effettivo divorzio.

Il segnale scatenante del malessere che la stessa ex concorrente del Grande Fratello provava è stato il suo corpo: “A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta ‘Basta!'”.