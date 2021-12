Dazn, nuova promozione per la Serie A: super risparmio in arrivo. La piattaforma ha deciso di andare incontro agli utenti nel pagamento

Fino a questo momento sono state più le critiche riservate a Dazn dei complimenti. La piattaforma streaming che ha comprato l’esclusiva dei diritti televisivi della nostra Serie A per i prossimi tre anni, ha dovuto fare i conti con una serie di difficoltà logistiche di non poco conto. La connessione offerta dai loro server non sempre ha consentito in questi primi mesi di stagione di avere una fruibilità degna di questo nome. Rallentamenti (la famigerata rotella di caricamento), qualità delle immagini rivedibili e un palinsesto non proprio completo nei pre e post partita, hanno mandato su tutte le furie i vari abbonati. Per ora sono tutti concordi nel dire che il prezzo di 30 euro mensile non vale il servizio offerto.

L’azienda con sede a Londra ha deciso di venire incontro ai propri utenti con una promozione che può rivelarsi molto interessante. Grazie all’utilizzo delle carte prepagate della piattaforma di sport in streaming, in vendita su Starselect, è infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento ad un prezzo scontato rispetto ai 29,99 euro canonici. Le possibilità per accedere allo sconto sono le seguenti:

Card da 3 mesi a 79,90 euro (26,63 euro al mese anziché 29,99 euro, con un risparmio di 3,35 euro al mese e 10,07 euro sui 3 mesi)

(26,63 euro al mese anziché 29,99 euro, con un risparmio di 3,35 euro al mese e 10,07 euro sui 3 mesi) Card da 6 mesi a 149,90 euro (24,98 euro al mese anziché 29,99 euro, con un risparmio di 5 euro al mese e 30 euro sui 6 mesi).

Per accedere a Starselect e far scattare la sottoscrizione con lo sconto bisogna agire in questo modo. Si apre la pagina di riferimento dal sito di Starselect, si clicca su logo di “Dazn” e si accede alle varie opzioni disponibili. Una volta scelta quella che preferiamo si procede con l’acquisto (bisognerà creare il proprio profilo sulla piattaforma). Con la nostra carta prepagata griffata Dazn, riceveremo il codice per l’attivazione dell’abbonamento attraverso una mail. In più potremo ritrovare il suddetto numero cifrato anche sul nostro profilo in ogni istante.

Dopo aver ottenuto il codice sarà possibile riscattare l’abbonamento comprato su Starselect seguendo le seguenti indicazioni.

Per attivare il codice prepagato ci si collega a questo link http://www.dazn.com/redeem, si inserisce la serie numerica e si preme conferma. Dopo di che basterà seguire le istruzioni che ci verranno fornite e la procedura sarà ultimata.

Il nostro abbonamento sarà immediatamente attivo e potremo iniziare a seguire la vasta offerta a disposizione, che varia dal calcio italiano ed europeo a quello sudamericano, senza tralasciare il Motomondiale e gli sport da combattimento.