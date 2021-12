Antonella Clerici, caos in diretta: la telefonata diventa virale – VIDEO

Caos in diretta e web in delirio. È successo oggi ad Antonella Clerici durante la sua trasmissione È sempre Mezzogiorno

Anche oggi, mercoledì 8 dicembre, in un giorno di festa, è andata in diretta Antonella Clerici con il suo consueto appuntamento dalle 12:00 con È sempre Mezzogiorno. Tra le varie ricette proposte e le chiacchiere con gli ospiti non sono mancati i soliti momenti gioco con le telefonate da casa.

È proprio quando in studio è stata ricevuta una telefonata che Antonella Clerici si è resa subito conto di essere in una situazione mai verificatasi prima. A chiamare, infatti, durante il gioco che prevede indovinare quali sono gli ingredienti giusti per una ricetta, è stata la simpaticissima signora Pina che, con un po’ di confusione, ha affermato di star giocando “per il porcellino”.

Antonella Clerici, la signora Pina aveva chiamato per I Fatti Vostri

La signora Pina aveva chiamato per giocare al gioco del Porcellino de #IFattiVostri, ma il centralino ha smistato la telefonata a #ÈSempreMezzogiorno 😂 pic.twitter.com/sIQjQ5ubBv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 8, 2021

Qualcuno ai centralini Rai deve aver fatto confusione e smistato la chiamata indirizzata a I Fatti Vostri verso È Sempre Mezzogiorno creando perplessità nella stessa telespettatrice. Quando la signora Pina ha affermato di star giocando “per il porcellino”, infatti, si riferiva al Gioco del Porcellino del programma di Salvo Sottile e Anna Falchi.

La simpatica telefonata ha scatenato dapprima l’ilarità in TV e poi solo web dove il video ha fatto il giro in poche ore.