Antonella Clerici, cambia la programmazione Rai: i nuovi orari

Cambio di programma per Antonella Clerici, con la sua diretta pronta a slittare. Andiamo a vedere le novità per il palinsesto Rai.

Cambia l’intera programmazione Rai per l’Immacolata. Infatti proprio per celebrare la festività, il servizio pubblico ha modificato il suo palinsesto e nella tarda mattinata è previsto una puntata speciale di ‘A Sua Immagine‘, programma condotto da Lorena Bianchetti. Come avviene durante la programmazione domenicale, la trasmissione partirà dalle 10:30 ed al suo interno avrà anche ‘La Santa Messe‘.

Inoltre la messa verrà trasmessa direttamente dalla Chiesa di Santa Margherita in Licodia Eubea, in provincia di Catania. Il programma terminerà intorno alle ore 12:20 e solamente dopo la fine della Santa Messa, la linea verrà passata ad Antonella Clerici con il suo ‘È sempre Mezzogiorno“. Ma il programma della Clerici non sarà l’unico a slittare, andiamo a vedere come cambierà programmazione del Servizio Pubblico.

Antonella Clerici, slitta ‘È sempre Mezzogiorno’: cambio di programma anche per ‘Storie Italiane’

A cambiare programma durante il giorno dell’Immacolata non sarà solamente Antonella Clerici. Infatti la Rai ha deciso di modificare la programmazione anche di ‘Storie Italiane’, condotto da Eleonora Daniele. Il talk show del Servizio Pubblico andrà in onda in forma ridotta e verrà trasmesso solamente dalle ore 10:00 alle 10:30.

Infatti proprio al termine del programma inizierà ‘A Sua Immagine‘ con la Santa Messa. Quindi nel corso della giornata dell’Immacolata avremo la riduzione delle trasmissioni condotte da Eleonora Daniele e da Antonella Clerici. Per questo mercoledì di festa, infatti, non sono previsti ulteriori cambi alla programmazione del Servizio pubblico, che proseguirà secondo il palinsesto visto già nelle ultime settimane.