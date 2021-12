Anticipazioni Beautiful, arriva il gesto estremo: c’entra Brooke

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful fanno sapere che Brooke non reagirà affatto bene alla confessione di Ridge

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Ridge chiederà ad Hope di lasciare casa di Brooke e cercare un’altra sistemazione. Le anticipazioni americane svelano che tutto ha inizio quando la Logan decide di accettare il rapporto che Hope ha con suo padre Deacon perché non sopporterebbe l’idea di avere figlia e nipoti distanti da lei.

LEGGI ANCHE > > > Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, arriva l’annuncio più atteso: fan della coppia in delirio

NON PERDERTI > > > Pippo Baudo, l’annuncio in diretta TV spiazza tutti: italiani sbigottiti – VIDEO

Ridge non accetta la presenza di Deacon nelle loro vite -e non sarà l’unico- pertanto invita la giovane Hope a riallacciare i rapporti con suo padre fuori da casa sua. Quest’ultima va via di casa e corre da Liam che sostiene che, quello dei Forrester, sia un gesto estremo che colpisce anche dei piccoli ed innocenti bambini.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, Francesca Cipriani è disperata e scoppia a piangere: il motivo

Anticipazioni Beautiful, Broke scopre tutto e reagisce male

Quando Ridge confessa a Brooke che è stato lui a chiedere ad Hope di allontanarsi da casa loro, la Logan va su tutte le furie ed urla: “Questa è casa mia”. Tuttavia, sarà proprio la giovane di casa ad intervenire e sostenere che Ridge abbia ragione, soprattutto dopo aver condiviso l’idea con Liam.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, mazzata devastante per gli utenti: rischia di saltare tutto

Ciononostante, Brooke non ne vuole sapere di allontanarsi da sua figlia e dai suoi nipoti e prega la coppia di restare nella stessa casa.