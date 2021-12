Anticipazioni Amici 21: tanti vip in studio ed una maglia sospesa

Nella puntata di Amici che andrà in onda il 12 dicembre ci saranno in studio davvero tanti ospiti: le anticipazioni sul programma rivelano anche che una maglia verrà sospesa. Ecco di chi si tratta.

Sono già filtrate numerose anticipazioni riguardo la puntata di Amici 21 che andrà in onda su Canale 5 il 12 dicembre. In studio ci sarà una vera e propria pioggia di vip. Dopo la presenza di Christian De Sica, questa volta sarà Sabrina Ferilli a fare la sua classifica degli alunni della scuola di Maria De Filippi.

Secondo quanto rivela il blog Leemilydiamici, la Ferilli darà questi voti: Sissi e Luigi 9,5; Aisha e LDA 9; Crytical 8,5; Elena, Alex, e Albe 7. Fra gli ospiti della puntata ci sarà anche l’ex allievo Riki e Il Pagante, oltre a Marco Mengoni sarà in studio per presentare l’ultimo singolo, Cambia un uomo.

Anticipazioni Amici del 12 dicembre: LDA scrive riguardo divorzio del padre Gigi D’Alessio

Le anticipazioni di Amici 21 rivelano che durante la puntata del 12 dicembre ci sarà anche spazio per le sorprese. In studio arriverà Giovannino di Tu Si Que Vales, e ballerà sia con Sabrina Ferilli che con Maria De Filippi. Lorella Cuccarini, invece, si esibirà di nuovo con dei ballerini per presentare un nuovo singolo.

Le sfide verranno vinte sia da Mattia che Rea, mentre per la neo-arrivata Cosmary la situazione diventerà subito difficile. La sua professoressa, Alessandra Celentano, la metterà in sfida sospendendogli la maglia. Alex, Rea ed Aisha presenteranno gli inediti, mentre LDA, che canterà Un attimo ancora, avrebbe scritto delle barre sul divorzio del papà.