Alessia Marcuzzi ha confessato di voler aprire un negozio. Ormai l’ex conduttrice sembrerebbe essere sempre più lontana dalla Tv.

Nonostante le indiscrezioni che la vedrebbero sul palco di Sanremo 2022 per affiancare Amadeus alla conduzione, Alessia Marcuzzi sembrerebbe essere sempre più lontana dalla Tv e sempre più immersa nel lavoro di influencer. Nonostante i suoi ammiratori le continuino a chiedere quando torni, lei sembra infatti essere molto lontana dallo spettacolo.

Del resto, le motivazioni del suo addio alla Tv sono proprio il non riconoscersi nei programmi che conduceva. Adesso sembra invece molto felice da quando si occupa a tempo pieno delle sue due aziende di creme ed accessori. Avrebbe però voglia di sviluppare anche un nuovo business, ed ha confidato sui social che vorrebbe aprire un negozio.

Alessia Marcuzzi e l’idea del negozio: cosa vuole fare

Arriverebbe addirittura da New York l’idea di Alessia Marcuzzi di aprire un negozio. Più precisamente, si tratterebbe di un beauty bar, ovvero un luogo in cui si entra senza prenotazione, e poi si ordina un trattamento estetico, proprio come al bar si ordina qualcosa da bere o un aperitivo.

Alessia lo vedrebbe anche come un possibile luogo di socializzazione, dove oltre ad usufruire di un trattamento estetico si può anche fare amicizia. Questo nuovo tipo di business si è già diffuso anche a Parigi e Londra, e chissà che molto presto non sarà proprio la Marcuzzi a farlo dilagare anche in Italia.