Com’è possibile abbandonare un gruppo whatsapp senza che nessuno se ne accorga? Il trucco è semplicissimo.

Whatsapp è sicuramente l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. I classici SMS, che oggi le new generation non conoscono ma che restano un bellissimo ricordo dei meno giovani, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare solo in apparenza.

Sono diverse le operazioni che si possono effettuare sull’app di messaggistica Whatsapp. Messaggi, chiamate e videochiamate non sono altro che la base di questa piattaforma. Oggi ad esempio vi spiegheremo come abbandonare il gruppo senza che nessuno se ne accorga.

Whatsapp, è possibile abbandonare il gruppo senza che nessuno se ne accorga: il trucco

Sono due i passaggi da rispettare per poter abbandonare il gruppo senza che gli altri componenti se ne accorgano. Per prima cosa bisogna entrare nel gruppo e cliccare sui tre puntini in alto a destra. Dopodiché, bisogna cliccare la disattivazione delle notifiche, attivarla specificando che le si vuole disattivare per sempre.

Il secondo passaggio è ancora più semplice del primo. Basta tenere premuto sul gruppo in questione per un secondo e poi archiviarlo. Agli occhi di nessuno l’utente ha abbandonato, ma non si riceveranno più notifiche della chat di gruppo.