Una Vita anticipazioni, colpo di scena dopo l’omicidio di Marcia: condanna a morte e tanto altro ancora nelle prossime puntate

Ad Acacias-38 gli imprevisti e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate vedremo Felipe architettare un formidabile piano contro Genoveva: l’avvocato è sempre più ostinato e vuole incastrare sua moglie. L’Álvarez , per invogliare la dark lady a confessare l’omicidio di Marcia, inscenerà il rapimento di entrambi con l’aiuto di Laura, Santiago e Mendez.

Per raggiungere il suo obiettivo Felipe finirà per farsi torturare. A questo punto, la Salmeron distrutta dalla violenza a cui è sottoposto suo marito, decide di confessare tutto ma presto capirà che si trattava solo di una trappola. Come la prenderà Genoveva? La dark lady di Acacias38 verrà condannata.

Una Vita, Genoveva in carcere dopo la confessione sull’omicidio di Marcia: le anticipazioni

Genoveva sarà sconvolta quando scopre che il rapimento suo e di Felipe era solo una messa in scena per invogliarla a confessare i suoi misfatti. Finalmente dopo tanto male, l’avvocato farà condannare sua moglie: la Salmeron finirà in carcere. Ma non è tutto.

La dark lady di Una Vita-Acacias38 escogiterà un nuovo piano per salvarsi dal carcere. La donna dirà che la sua confessione non corrisponde alla verità: il suo intento era solo quello di salvare il marito dalle torture di Santiago. Le anticipazioni rivelano che la donna potrebbe essere condannata a morte. Non ci resta che seguire le nuove puntate per scoprire se Genoveva anche questa volta la farà franca.