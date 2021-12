Preoccupazione per Ornella Vanoni. La regina dell’Ariston è caduta mentre viaggiava in treno: le sue condizioni

A causa di un incidente in treno, regina di Sanremo ha dovuto dare buca a più eventi. Parliamo di Ornella Vanoni che nel corso della sua carriera ha varcato il palcoscenico dell’Ariston per ben otto volte classificandosi al secondo, al quarto, al quinto, al sesto e al decimo posto.

L’artista ha raccontato che stava viaggiando in treno quando ha perso l’equilibrio: “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta…“. Per questo motivo la Vanoni dovrà rinunciare alla Prima della Scala 2021 dove era attesa assieme al rapper Marracash.

Ma non è questo l’unico evento al quale l’87enne dovrà dare buca. La cantante avrebbe dovuto partecipare anche all’Anteprima Speciale di Senza Fine a Bologna: “Un abbraccio ad Elisa Fuksas e Malcom Pagani”, ha commentato Ornella Vanoni. Ma quali sono le sue condizioni di salute adesso?

Ornella Vanoni, nonostante la sua veneranda età ha dimostrato di essere molto social. Difatti, l’artista attraverso Twitter, Facebook e Instagram ha comunicato di essere caduta in treno. L’artista stava accarezzando un cane quando ha perso l’equilibrio.

Ma come sta adesso? Ornella ha dichiarato: “Tanto dolore, ma sono a casa”. Al di là della sofferenza, per l’artista è un vero dispiacere non poter partecipare alla Prima della Scala 2021 e all’Anteprima Speciale di Senza Fine a Bologna, eventi per i quali ha tanto lavorato.

Difatti, ospite da Fazio, nei giorni scorsi l’87enne aveva ironizzato sul duro lavoro che stava portando avanti affermando: “Non so se arrivo a Natale. – Sottolineando – Ogni giorno lavoro per fare promozione, un disco e un film in uscita. In Italia la promozione è gratis, non si guadagna niente. Non ho mai lavorato tanto, sono affaticata“. Insomma, non ci resta che augurare una pronta guarigione ad Ornella Vanoni.