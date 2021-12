Sanremo 2022, scelti i volti femminili accanto ad Amadeus: che nomi!

Il direttore artistico di Sanremo 2022 dovrà scegliere i volti femminili che lo accompagneranno durante la settimana della kermesse: che nomi!

Sanremo 2022 è alle porte e dopo l’annuncio dei 22 big in gara, il direttore artistico dovrà costruire le 5 serate dedicate alla kermesse musicale ricca di ospiti e volti femminili che accompagnano Amadeus.

Per Amadeus sarà un’ardua impresa riuscire a fare meglio dell’anno scorso in cui i volti femminili presenti al Teatro Ariston come co-conduttrici sono state Elodie, Matilda De Angelis, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi.

Sanremo 2022, i nomi femminili in pole per il palco del Teatro Ariston

Quanto più si avvicina febbraio, tanti più rumors arrivano in merito a chi sarà il volto femminile di quest’anno del Festival di Sanremo. Sebbene sia Alessia Marcuzzi il nome più accreditato delle ultime settimane-visto il suo periodo di stop dalla TV- attualmente quello più in voga è il nome della neo-sposa Miriam Leone che era attesa già nelle passate edizioni della kermesse musicale.

Ad oggi, però sono usciti ben due nomi di due attrici. Uno è quello di Matilde De Angelis che l’anno scorso ha incantato il palco del Teatro Ariston -nonostante privo di pubblico in platea- con la sua bravura e bellezza e l’altro è quello di Matilde Gioli reduce dal successo di Doc – Nelle tue mani. Ad allettare è anche il nome di Giulia De Lellis che, però, attualmente sembra essere ancora distante dai vertici Rai.