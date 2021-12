Royal Family, Kate ridotta in lacrime: tutti sconvolti a Buckingham Palace

Un clamoroso retroscena sul rapporto difficile tra Meghan Markle e Kate Middleton ha scosso i sudditi della corona inglese.

Le notizie cattive stanno venendo a galla troppo in fretta in quel di Londra, a Buckingham Palace. L’ultimo retroscena, dopo il clamoroso documentario lanciato dalla BBC contro la volontà di sua Maestà, arriva dall’esperta reale Kirstie Allsopp. Secondo quanto rivelato al Telegraph, tra la duchessa di Cambridge (Kate Middleton) e la duchessa di Sussex (Meghan Markle), non vi è mai stata alcun tipo di simpatia tant’è che la moglie di William è stata ridotta in lacrime da sua cognata.

La notizia ha sollevato non poche polemiche, e in molti si sono chiesti a quando risale il litigio. Bisogna riavvolgere un po’ il nastro del tempo e tornare al 2008, pochi giorni prima delle nozze di Meghan con il principe Harry.

Royal Family, retroscena su Meghan e Kate: lacrime e litigi a Buckingham Palace

Secondo quanto rivelato dall’esperta reale Kirstie Allsopp, quel giorno a piangere non fu la nota attrice, bensì la moglie del principe William. “Kate si arrabbia molto difficilmente ed è di solito molto pacata, ma quando ha scoperto che Meghan non si stava comportando bene con il personale di Kensington Palace si è arrabbiata molto con lei. – ha rivelato Kirstie – Dopo l’avvenimento, Kate ha capito di aver esagerato un po’ con sua cognata. Così, per farsi perdonare ha deciso di portare dei fiori a Meghan cercando di aggiustare le cose. Purtroppo non ci è riuscita”.