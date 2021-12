Pippo Baudo, l’annuncio in diretta TV spiazza tutti: italiani sbigottiti – VIDEO

L’annuncio su Pippo Baudo è arrivato in diretta TV. Il pubblico italiano è rimasto sbigottito: ecco il Video

Ieri sera è andato in onda il primo appuntamento della settimana del GF Vip 6, lo show condotto da Alfonso Signorini, al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tra i protagonisti vi sono tantissimi volti che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Alex Belli e Soleil Sorge e anche Katia Ricciarelli, forse la più amata di tutti e da tutti. Nelle ultime ore, per lei sembra possa arrivare nella Casa Pippo Baudo.

Leggi anche >>> Super Green pass, il Governo frena sulle deroghe. Se l’Rt sale ancora, non si escludono nuove regole

Pippo Baudo, l’annuncio in diretta TV spiazza tutti: italiano sbigottiti – VIDEO

Alfonso Signorini prima della 25esima diretta del Grande Fratello Vip ha fatto un intervento a Tg5 della sera, condotto da Cesara Buonamici. Il direttore di Chi aveva rammentato i temi cool della serata. La giornalista però, non contenta e curiosa, ha cercato di indagare su quanto non ancora detto dal conduttore.

“Alfonso dammi un’altra notizia. Ma non arriva Pippo Baudo per Katia?”. Dinanzi a tale domanda, il conduttore del GF Vip 6 non è riuscito a nascondere lo stupore e così, fuggitivo ha risposto così: “Ciao, ti saluto, non parlo più”. La sua espressione però ha confermato che gli spoiler sono azzeccati.