Patrick Zaki: oggi a Mansura la terza udienza del processo

Questa mattina a Mansura, in Egitto, si celebra la terza udienza del processo che vede imputato Patrick Zaki, ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna. Il giovane rischia almeno cinque anni di carcere. Uno degli avvocati del team che seguono la sua vicenda giudiziaria ha spiegato che presenteranno una memoria difensiva preparata sulla base dell’accesso agli atti ottenuti con la seduta del 28 settembre.

Il giudice monocratico di una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori della città natale di Patrick, potrebbe decidere se aggiornare di nuovo l’udienza, o se pronunciare una sentenza di condanna o di assoluzione inappellabile.

Presenti all’udienza i diplomatici italiani e di altri Paesi

Patrick Zaki è stato trasferito da poco dal carcere di Tora, dove ha trascorso quasi tutta la sua custodia cautelare, a uno di Mansura. Saranno presenti all’udienza anche diplomatici italiani e, su richiesta dell’ambasciata italiana, anche di altri Paesi, per monitorare il processo, come hanno sempre fatto per tutte le volte che la custodia cautelare è stata rinnovata.

Zaki, trent’anni, è finito in manette il 7 febbraio 2020, quando è tornato in Egitto da Bologna per una vacanza. È recluso da diciannove mesi con l’accusa di propaganda sovversiva attraverso alcuni post su Facebook. Il rinvio a giudizio è invece stato stabilito per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese”: il giovane è accusato di aver scritto tre articoli, tra cui uno nel 2019, sui cristiani in Egitto perseguitati dall’Isis e discriminati dai musulmani.