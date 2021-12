Meteo, ultima tregua prima della tempesta ma dominano le nubi. Settimana decisamente complicata in tutta Italia, arriva l’inverno

Inutile farsi illusioni perché tutti gli esperti concordano: la settimana è cominciata all’insegna del meteo variabile ma da domani, giorno dell’Immacolata, cambierà tutto in peggio. Sulle regioni del Nord a cominciare dalla Lombardia e dal Piemonte sono attese pioggia e neve anche in pianura.

Già oggi però le prime avvisaglie con un peggioramento del tempo sull’area tirrenica, in particolare su Toscana Lazio, Campania e Sardegna, accompagnato da venti forti. E anche dopo l’Immacolata non è atteso un miglioramento. Infatti a partire da giovedì 9 dal 9 dicembre il vortice ciclonico sarà presente sul basso Tirreno e porterà il maltempo al Centro-Sud anche in questo caso con neve a bassa quota.

Oggi sono previste minime in rialzo sulle Alpi centro occidentali e sulla Sardegna, in calo invece sulle regioni nord adriatiche, Centro peninsulare e su buona parte del Sud. Senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in lieve aumento su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi, appennino tosco-emiliano, Sardegna e Sicilia meridionale. In diminuzione su pianure di Veneto, Friuli, Romagna e Calabria ionica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meteo, temporali e neve sull’Italia: settimana segnata dai vortici – VIDEO

Meteo, ultima tregua prima della tempesta: in molte regioni condizioni incerte

Nel dettaglio, al Nord cielo molto nuvoloso lungo le dorsali alpine di confine con deboli nevicate tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cielo inizialmente sereno o leggermente velato sul resto delle regioni, con nubi in graduale estensione dal pomeriggio a partire dalle regioni occidentali.

Sul Centro e in Sardegna regna l’instabilità. Sull’isola in particolare sono previsti temporali almeno fino a tarda mattinata mentre sulle altre regioni le nuvole porteranno freddo ma non acqua. Nuvolosità in forte aumento in serata lungo il settore tirrenico toscano.

Per finire, al Sud nubi compatte su Puglia, Molise occidentale, bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, con fenomeni e qualche temporale sparso al mattino. Ampie schiarite però sono attese a fine giornata su gran parte delle regioni.