Federica Panicucci in difficoltà: “Non ero preparata”. Cos’è successo in diretta tv. La conduttrice non ha vissuto un momento semplice

Il suo appuntamento fisso con Mattino 5 riscuote sempre ottimi risultati di ascolti. Federica Panicucci si occupa all’interno del contenitore della prima rete di Mediaset di diversi argomenti, svariando dall’attualità all’intrattenimento. Come sempre accade il martedì mattina, una delle fasce principali è riservata all’analisi di quanto avvenuto il lunedì sera nel Grande Fratello Vip. Questa settimana, tra i temi più caldi c’era il rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. All’interno dello studio di Mattino 5, una delle ospiti presenti, Manuela Ferrera, ha raccontato la sua lunga storia d’amore proprio con D’Anelli. Quello che in pochi sapevano è che quest’ultimo l’avrebbe tradita diverse volte. Ad opporsi a questa versione si è schierata Ariana David: “Non è vero, non hai mai avuto una storia con Biagio…Io lui lo conosco bene…”. Questo scambio di battute ha portato ad un acceso dibattito, che ha messo in difficoltà anche Federica Panicucci.

Federica Panicucci in difficoltà: “Non ero preparata”. Lite in diretta a Mattino 5

La conduttrice è intervenuta dicendo: “Ragazzi, non ero preparata a tutto questo!”, Faticando a riportare l’ordine in studio.

Subito dopo la Panicucci ha voluto approfondire la questione, chiedendo spiegazioni a Manuela Ferrara. Quest’ultima ha aggiunto: “Si, ho avuto una storia con lui circa 12 anni fa. Era un periodo molto particolare della mia vita e mi ha presa totalmente in giro!”.

Addirittura nella sua versione si sarebbe trovata alcune donne in casa durante la loro relazione. Questo ha mandato su tutte le furie Arianna David, che non ha smesso di accusarla di falsità. Per chiudere definitivamente la vicenda, Federica Panicucci ha invitato le due contendenti a risolvere la diatriba lontano dalle telecamere dopo la fine della diretta.

“Sentitevi dopo la puntata e vi chiarite, va bene?” A quel punto sembra che le due si siano finalmente calmate, accettando i miti consigli.