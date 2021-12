Bimbi respinti al confine bielorusso, Save the Children: “L’Europa intervenga”

Save the Children ha lanciato l’iniziativa #lanterneVerdi per chiedere ai Paesi membri di dare protezione e rifugio ai migranti che si trovano al freddo e che chiedono aiuto all’Europa. “Vogliamo opporci all’escalation in atto alle frontiere dell’Unione Europea - ha spiegato Daniela Fatarella, direttrice generale dell’organizzazione - a ciò che sta accadendo al confine tra Bielorussia e Unione Europea, dove migranti e rifugiati, tra cui diversi minori soli o con le loro famiglie, sono bloccati in campi di fortuna e lottano contro ipotermia e fame”. Save the Children ha rieditato la favola della Piccola Fiammiferaia, trasformandola in un appello per cambiare la situazione.