Barbara D’Urso, tutti i segnali della crisi: l’amore è già finito?

Da diverse settimane, in molti hanno notato un’importante assenza nella vita di Barbara D’Urso: è possibile che l’amore sia già finito? Ecco l’indiscrezione.

Da tempo Barbara D’Urso si dichiara in attesa del grande amore e mantiene il più assoluto riserbo riguardo la sua vita sentimentale. Dopo quella che lei definisce “la storia della sua vita” con Mauro Berardi, da cui sono nati i suoi due figli, la conduttrice aveva tentato di rifarsi una vita sposandosi nel 2002 con il ballerino Michele Carfora.

L’unione è durata sei anni, e da allora Barbara D’Urso non ha più parlato volentieri delle sue vicende sentimentali, anche per i duri commenti di Carfora riguardo il presunto flirt con Alex Pacifico. Anche per questo motivo, vederla insieme con il broker Francesco Zangrillo aveva fatto pensare a molti che, forse, la conduttrice avesse trovato di nuovo l’amore.

Barbara D’Urso, come va l’amore con Francesco?

Il tabloid Dagospia ha sottolineato come Francesco Zangrillo, di fatto, sia completamente scomparso dalla vita di Barbara D’Urso. Anche diversi paparazzi avrebbero confermato di non averlo più visto vicino alla presentatrice di Pomeriggio Cinque. La domanda dunque è lecita: fra i due è tutto finito oppure diversi impegni li tengono per il momento lontani?

Una delle ultime volte in cui li si è visti insieme è fine settembre, quando Oggi documentò una cena fra Barbara ed il suo Francesco. C’erano anche altri invitati, soprattutto colleghi Mediaset, e lui si sarebbe messo a parlare in maniera molto fitta con una ragazza a fianco a lui. La conduttrice si era arrabbiata molto, e Zangrillo aveva raggiunto la macchina da solo.