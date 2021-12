Anticipazioni Uomini e Donne, doloroso addio: cosa succederà adesso in studio? Uno storico volto del programma è pronto per lasciare

Prima della breve pausa natalizia, puntuale come ogni stagione, ci sono ancora diverse puntate da seguire per il pubblico insieme al dating show di Maria De Filippi. E le ultime anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che quella di oggi sarà una puntata da non perdere.

Una delle protagoniste assolute nelle ultime stagioni infatti sta per abbandonare il programma. Stiamo parlando di Isabella Ricci, diventata con il tempo la vera antagonista di Gemma (e forse anche per questo Barbara De Santi la difende sempre). Una donna dalla personalità forte e che per questo è sempre stata appoggiata da Tina Cipollari e Gianni Sperti lo storico opinionista del programma sembrava stufo di certi suoi atteggiamenti anche se ora dovrà ricredersi.

Gli ultimi rumors infatti confermano che Isabella vuole abbandonare il programma per vivere la sua storia d’amore con Fabio Mantovani lontano dalle telecamere. E la puntata di oggi potrebbe essere quella buona per la loro decisione definitiva in attesa di capire se sarà veramente così.

Anticipazioni Uomini e Donne, doloroso addio: bella sorpresa per uno dei tronisti

Nulla di nuovo invece sul fronte di Gemma. La storica ‘dama’ torinese è ancora bloccata a casa, dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid, e quindi si collegherà da remoto. Secondo le ultime anticipazioni però spunterà un nuovo possibile spasimante anche per lei.

Oggi però spazio anche al Trono Classico, in particolare con Matteo Ranieri. Il nuovo tronista sarà protagonista assoluto perché la redazione del programma ha preparato per lui una meravigliosa sorpresa per festeggiare un’occasione importante. Il ragazzo finalmente sembra aver trovato una via da seguire e il ballottaggio per ora è tra Giada e Martina. Ma il suo percorso è appena iniziato, alla puntata della scelta manca ancora parecchio.