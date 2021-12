Ameca: le prime immagini del robot umanoide

Ha stupito tutti per la sua fluidità nei movimenti e nelle espressioni facciali: è il robot umanoide sviluppato da Ameca, azienda inglese che progetta questo tipo di prodotti prevalentemente a scopo ludico e scientifico, per parchi divertimenti e musei. Il robot sarà presentato, per la prima volta, al CES di Las Vegas, la più grande fiera tech del mondo, a gennaio 2022.