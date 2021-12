Alessandra Amoroso ricorda il terribile lutto: “Nel buio della tua assenza”

Alessandra Amoroso ricorda un lutto che l’ha segnata profondamente: “4 anni impiegati a cercare la luce”. Il post commuove tutti

“Ehi nonna… oggi 4 anni!”. Inizia così il lungo post pubblicato da Alessandra Amoroso su Instagram. La cantante, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di sua nonna Maria, ha voluto condividere con i propri followers il ricordo di quel terribile lutto che l’ha segnata profondamente.

“4 anni impiegati a cercare la luce nel buio della tua assenza…“, ha proseguito la 35enne sottolineando che è stato tutto inutile: “Tu non sei mai andata via da me, veramente!!! Ti ritrovo in ogni cosa, in ogni scelta, in ogni sorriso, in tutte le cose che io so…”. Nonna Maria è venuta a mancare ai suoi affetti nel 2017 ma il suo ricordo resta vivido nella mente e nel cuore di sua nipote Alessandra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo, ex vincitore si commuove per la grave scomparsa – VIDEO

Alessandra Amoroso, il post pubblicato su Instagram fa commuovere tutti: “Chiudo gli occhi e sei con me”

Alessandra Amoroso è tornata su Instagram con un post molto toccante. Le sue parole, ricche di amore e nostalgia, hanno emozionato i fans che la seguono. La cantante ha ricordato la scomparsa di sua nonna Maria, avvenuta nel 2017. Nonostante siano trascorsi quattro anni, Alessandra non ha mai dimenticato l’amore di una nonna che c’è sempre stata per lei.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, la Rai ha deciso: pubblico stupefatto

Ancora oggi che non c’è più, l’artista percepisce la sua vicinanza: “Chiudo gli occhi e sei con me. E finalmente ti vedo sorridere ed io sono felice, davvero!!! Ti amo molto nonna! Tua Principessa”. Tra i commenti non sono mancate parole d’affetto. Tra i tanti ad incoraggiato la Amoroso anche l’attrice Carolina Benvenga: “Che patrimonio inestimabile i nonni. I nostri migliori amici di sempre e per sempre”.