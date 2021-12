Al Bano, promessa mantenuta: dopo gli insulti stupisce i detrattori

Al Bano ha stupito tutti, è stato di parola e lo ha dimostrato con l’annuncio che ha fatto in questi giorni: ecco in quale programma lo vedremo in Tv.

Quando Al Bano aveva deciso di ritirarsi da Ballando con le Stelle gli erano piovute addosso veramente tantissime critiche. Il cantante aveva quindi deciso di replicare personalmente a quanto veniva scritto da più parti, ovvero che il suo addio al programma di Milly Carlucci era una scelta di comodo per potergli permettere di fare concerti in Europa.

Al Bano ha voluto ribadire che aveva detto solo “arrivederci” a Ballando con le Stelle. La sua era stata una scelta forzata: l’infortunio della sua insegnante di ballo, la russa Oxana Lebedew, aveva messo a serio rischio la sua salute. Lui non ha mai voluto cambiare la compagna di avventura, ed ha preferito aspettare il suo recupero fisico.

Al Bano, tutto pronto per tornare nel programma di Milly

È stato lo stesso Al Bano ad annunciarlo sui social media, facendo fatica a contenere la gioia: “Finalmente io ed Oxana, fra una settimana, torneremo sulla pista di ballo. Saremo ripescati? Dipenderà da voi“. Infatti, il loro ritorno non è affatto scontato, e dovranno sperare di essere ripescati per poter entrare di nuovo nella trasmissione.

Anche Oxana ha confermato che per lei è stato molto difficile stare lontano dalla pista di Ballando con le Stelle. È molto contenta che il medico le abbia confermato la guarigione dell’infortunio al piede, e chiede agli spettatori di sostenerli. Al Bano, però non ha dubbi: dopo il temporaneo addio al programma, è pronto per tornare più forte di prima.

Ecco il messaggio condiviso da Al Bano su Instagram: