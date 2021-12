La confessione dell’amatissimo ex tronista di Uomini e Donne non lascia spazio a un dietrofront, confessando che oggi è tutto finito.

Uno degli ultimi protagonisti sul Trono Classico di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti, ha annunciato a sorpresa la fine della relazione con Noemi Baratto. Lui è stato uno dei tronisti più amati dal pubblico e il suo percorso è stato molto travagliato e ricco di insidie. Alla fine però è riuscito a scegliere col cuore, uscendo dal dating show condotto da Maria De Filippi con Noemi Baratto.

La vita dietro i riflettori però è diversa da quella di tutti i giorni e così, dinanzi a problemi di incompatibilità dei caratteri e diversi impegni, la loro storia è ormai giunta ai titoli di coda. Ad annunciarlo poco fa è stato lo stesso Matteo Fioravanti attraverso le IG.

Uomini e donne: “È tutto finito”. La confessione dell’ex tronista è sconvolgente

“Non è purtroppo facile dirlo, ma la relazione tra me e Noemi non è andata. Vi avviso subito che non entrerò nel merito per rispetto sia mio che di Noemi”. I fan non si capacitano di tale decisione, ma certe scelte vanno rispettate.

Dopo l’annuncio, Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare un’importante precisazione. Ha ammesso di non pentirsi di nulla nonostante sia finita con Noemi Baratto: “Non mi pento di nulla di quello che ho fatto e lo rifarei altre mille volte”.