Uomini e Donne salterà un appuntamento durante la settimana che va dal 6 al 12 dicembre: ecco le motivazioni e cosa andrà in onda.

Gli ascolti del programma di Uomini e Donne quest’anno stanno andando a gonfie vele. Anche se il Trono Over continua ad essere comunque il più apprezzato, il programma sta comunque riscuotendo un successo davvero clamoroso, arrivando a toccare i tre milioni di spettatori. Per questo motivo, in molti potrebbero sentire la mancanza del programma.

È infatti previsto che, nella settimana che va dal 6 al 12 dicembre, non venga trasmessa una puntata del dating-show di Maria De Filippi. Più precisamente, l’8 dicembre non ci sarà Uomini e Donne, ed al suo posto Mediaset ha deciso di mandare in onda un film, che verrà trasmesso dalle 14:45 alle 16:40 circa.

Uomini e Donne, cosa andrà in onda l’8 dicembre 2021?

Manca ormai poco al Natale, e l’8 dicembre Mediaset ha deciso di mandare in onda al posto di Uomini e Donne il film Operations Christmas. La pellicola del 2016 ha come protagonista Olivia, una madre single che decide di portare i suoi figli in montagna a sciare. Qui conoscerà e si innamorerà di Scott, un membro delle forze speciali americane.

Tutto sembra procedere per il meglio, ma all’improvviso Scott riceverà la chiamata per una missione. Questo significa che i bambini di Olivia passerà il Natale da sola con i suoi figli. Proprio per non demoralizzarli, decide di dedicare le feste al volontariato per le famiglie dei soldati partiti per la guerra. Una sorpresa inaspettata garantirà il lieto fine al film.