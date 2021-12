Striscia La Notizia, cambiano le carte in tavola: rivoluzione a causa del Covid

Striscia La Notizia è stata vittima del Covid ed ha dovuto mischiare le carte in tavola in corso d’opera: la situazione

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono pronte a tornare in scena. Le due veline di Striscia La Notizia, infatti, prenderanno parte alla puntata di stasera del TG satirico dopo un periodo di stop. Quest’ultimo è stato d’obbligo perché entrambe costretta alla quarantena fiduciaria.

Giulia e Talisa non hanno contratto il Covid, per fortuna, ma sono state a contatto con una persona risultata positiva al test ed anche loro, a loro volta, si sono dovute sottoporre come da protocollo ai tamponi per poter tornare in scena dopo due settimane.

Striscia La Notizia, non solo contatto con positivo: Talisa è stata poco bene

La lontananza dal bancone di Striscia La Notizia di Talisa e Giulia è durata più del previsto perché l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha dovuto far fronte ad un altro problema di salute. Infatti, Talisa ha contratto la broncopolmonite per la quale le è stato prescritto un periodo di riposo totale.

Il ritorno delle due veline, infatti, era previsto per la settimana scorsa, ma l’attesa si è dovuta per forza di cose prolungare a causa della broncopolmonite contratta da ‘La Bionda’. Chiaramente, Giulia ha dovuto attendere la sua collega per tornare in scena.