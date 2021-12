Serena Bortone sconvolta dal terribile lutto: “Ci mancherai” – FOTO

La giornalista Rai Serena Bortone ha salutato per l’ultima volta il grande artista. Su Instagram spunta il post di addio: “Ci mancherai”.

Nella giornata di ieri il mondo dello spettaccolo ha salutato Toni Santagata, il cantautore italiano morto domenica 5 dicembre. L’uomo è ricordato come cantante, cantautore, compositore e conduttore in radio e tv. Raggiunse il picco della sua popolarità negli anni ’70 e ’80 ed è riuscito a portare in alto la musica pugliese popolare.

Infatti fu autore di hit del calibro di “Quant’è bello lu primm’ammore” e “Lu maritiello“. Grazie a questi successi è stato protagonista anche di tour all’estero. A comunicare la notizia ci ha pensato la moglie Giovanna, con cui da poco aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio. Nella giornata di ieri è arrivato anche il saluto di Serena Bortone, giornalista Rai conduttrice della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’.

Serena Bortone saluta Toni Santagata: “Che dispiacere!”

Nella giornata di ieri Serena Bortone ha voluto salutare per l’ultima volta Toni Santagata. Infatti sul proprio profilo Instagram la giornalista ha scritto: “Che dispiacere… Toni era la vita stessa, giocava come un bambino, trasmetteva allegria e soavità da tutta la sua persona” – la Bortone ha poi continuato – “Un grande artista italiano, a cui tutti noi, la Puglia, il sud, la tradizione popolare devono molto. Ci mancherai!“.

Antonio Morese, in arte Toni Santagata, era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. Nel corso della sua carriera ha scritto ben sei opere musicali moderne. Tra le più note troviamo “Padre Pio Santo della speranza”, eseguita anche presso il Vaticano nell’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. Inoltre la canzone “Padre Pio ho bisogno di te” è diventata anche la preghiera ufficiale del Santo.

L’artista non era solamente un cantante, ma spesso si è esibito anche come cabarettista esibendosi principalmente a Roma. Inoltre Santagata ha partecipato a trasmissioni televisive come “A come agricoltura” a “Canzonissima“. Nel corso della sua carriera ha anche fondato la Nazionale Attori, detenendo il titolo di capocannoniere per diversi anni.