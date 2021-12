Sanremo 2022, niente Ariston per il celebre artista: duro sfogo dopo l’esclusione!

Spuntano i concorrenti di Sanremo 2022, con diversi artisti che hanno scoperto se saliranno sul palco dell’Ariston o meno: duro sfogo di un escluso.

Nel corso di venerdì 4 dicembre, Amadeus ha comunicato i big in gara per Sanremo 2022. Tra i grandi esclusi troviamo Pacifico Settembre, in arte Pago, che era pronto a tornare sul palcoscenico del Teatro Ariston. L’artista italiano, in seguito all’esclusione, si è sfogato sui propri canali social. Le stories di Instagram al veleno sono indirizzate al presentatore ravennate, che per quest anno ha scelto anche artisti che hanno fatto la storia della musica italiana come: Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa ed Emma.

Nonostante i nomi altisonanti che prenderanno parte al 72esimo Festival di Sanremo, a Pago proprio non è andata giù l’esclusione. Lo sfogo è arrivato durante una sessione di Q&A con i fan su Instagram, con l’artista che ha anche commentato anche l’avventura dell’ex moglie, Miriana Trevisan, al GF Vip 6. Pago non ha nascosto tutto il suo rancore nei confronti di Amadeus e dell’organizzazione di Sanremo.

Sanremo 2022, Pago contro Amadeus: “Abituato alle porte in faccia”

Pago ha quindi deciso di rispondere alle domande dei fan su Sanremo 2022. L’artista italiano si è lasciato andare, mostrando il suo rancore nei confronti di Amadeus e dell’organizzazione della kermesse musicale. Infatti un fan gli ha chiesto se fosse triste di non avere l’opportunità salire nuovamente sul palco dell’Ariston. Così Pacifico ha risposto di essere “abituato alle porte in faccia“. Inoltre secondo Pago gli organizzatori del Festival non sarebbero coerenti in quanto scelgono sempre gli stessi cantanti.

Ma Pago ha trovato tempo anche per rispondere alle domande dei fan su Miriana Trevisan e sulla sua partecipazione al GF Vip 6. Infatti l’artista ha commentato attraverso una semplice GIF che mostrava delle mani applaudire. Quindi Pacifico sembrerebbe supportare l’avventura della Trevisan all’interno del reality show. Non è la prima volta che Settembre supporta l’ex moglie, tanto che nella scorsa settimana è entrato all’interno del giardino della Casa di Cinecittà per incoraggiarla.