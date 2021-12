Roma: gli attivisti per il clima bloccano il Raccordo Anulare

Una ventina di attivisti per il clima della sigla Extinction Rebellion hanno bloccato, lunedì mattina, il Grande Raccordo Anulare di Roma. Intorno alle ore 8:30, in un orario in cui la strada è già totalmente congestionata, i manifestanti si sono seduti a centro strada per protestare contro le politiche governative in materia di clima, giudicate come vaghe e inadeguate. Sul posto è giunta la polizia.