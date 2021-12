Michelle Hunziker, caduta inattesa: la notizia allarma i suoi fan. Un weekend dalle due facce per la conduttrice che ha anche fatto festa

Un weekend dal doppio volto per Michelle Hunziker. Prima ha festeggiato il compleanno di sua figlia Aurora, che ne ha computi 25, insieme anche all’ex marito Eros Ramazzotti, ed è stata un’occasione di gioia. Poi però c’è anche il lavoro e quello ultimamente non le riserva sorprese piacevoli.

Basta guardare i dati degli ascolti tv di domenica 5 dicembre 2021 per capirlo. Il programma più visto in prima serata è stato Carla, la fiction dedicata alla vita di Carla Fracci con Alessandra Mastronardi che ha totalizzato 3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share. Invece Su Canale 5 la sesta puntata di All Together Now – La Musica è Cambiata, presentato da Michelle, ha messo insieme 2.171.000 spettatori pari al 12.3% di share.

Bene su Su Rai3 Che Tempo che Fa: il segmento in onda dalle 20.40 alle 22.10 ha fatto registrare 2.646.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1% mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo (dalle 22.14 alle 23.44) 1.650.000 spettatori con il 9% di share. All Together Now è arrivato quasi alle finali e l’eliminata della serata è stata Gloria Tumbarello. Ruiscirà in extremis a vincere la battaglia degli ascolti?

Rai 1 oppure Canale 5? Chi ha vinto la battaglia degli ascolti nel pomeriggio

In generale è stata decisamente una giornata a favore della Rai. Su Rai1 Domenica In è stata vista da di 3.158.000 spettatori (per il 18.7%) nella prima parte e di 2.902.000 spettatori (18.8%) nella seconda. A seguire, la finale dello Zecchino d’Oro presentata da Carlo Conti segna con 3.052.000 spettatori per il 16.6%. Invece Amici 21 ha registrato 3.242.000 (per il 20.1%) e Verissimo 2.740.000 (il 17.7%) nella prima parte e 2.517.000 (il 14.5%) nella seconda.

Infine Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto il 19.9% con 4.794.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint 2.822.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Come a dire, un successo totale dei programmi Rai.