Meteo, temporali e neve sull’Italia: settimana segnata dai vortici – VIDEO

Il meteo nel corso di questa settimana sarà segnato da temporali e neve sulla penisola. Nuovi vortici pronti a colpire il Paese: le previsioni.

Per la penisola italiana ci sarà una nuova settimana movimentata dal punto di vista meteo, infatti nuovi temporali e nevicate andranno a colpire il paese. L’Italia sarà avvolta da una serie di vortici che porteranno maltempo, freddo e persino la neve in Valpadana. Ci prepariamo quindi ad una situazione meteorologica prettamente invernale. Il tutto sarà evidente già da questo lunedì 6 dicembre.

In questo inizio settimana il maltempo si concentrerà specialmente sulle regioni Adriatiche e sul Sud in generale. Su queste zone sarà necessario aprire l’ombrello, ma occhio anche sulle regioni Centrali dove la neve potrà cadere già dai 500/600 metri. Altrove le cose andranno meglio ed a fare notizia ci penserà solamente il freddo e il gelo. Di notte e in prima mattina le colonnine di mercurio scenderanno anche sotto lo zero non solo sulla Valpadana, ma anche su Toscana e Umbria.

Meteo, ancora temporali e neve in Italia: le previsioni

L’Italia si appresta a vivere un giorno dell’Immacolata innevato. Infatti anche questa settimana inizierà nel segno di piogge, neve, freddo e gelate. La neve scenderà in pianura anche in città come Torino. Il grande dubbio riguarderà soprattutto la tenuta del cuscinetto di aria fredda che si adagerà sul catino padano nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. Andiamo quindi a vedere la situazione meteorologica sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una gran concentrazione di nuvole sull’Emilia Romagna e fiocchi a 500m in Appennino,con qualche pioggia in Romagna e fiocchi a 500m in Appennino. Altrove avremo una situazione soleggiata, con foschie e nebbia al mattino in pianura. Le temperature rimarranno stabili, con massime che oscilleranno dai 5 ai 9 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione instabile sulle regioni adriatiche con piogge, temporali e neve che colpiranno fino alle quote collinari. Ampie aperture invece sulle regioni tirreniche. Le temperature risulteranno in deciso calo, con massime che oscilleranno dai 6 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione instabile con piogge, rovesci e temporali. La neve toccherà anche l’Appennino meridionale a partire dagli 800-1000 metri. Anche qui avremo per la prima volta le temperature in calo, con massime che si stabilizzeranno tra gli 8 ed i 14 gradi.