Lutto improvviso per la Regina Elisabetta: grande tristezza a Buckingham Palace

Un altro lutto sconvolge la Regina Elisabetta che si trova a fronteggiare l’ennesimo dramma di quest’anno tutt’altro che sereno

Non basta perdere il compagno di una vita, perché a lasciare la Regina Elisabetta ci ha pensato anche la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, che le è stata accanto per ben 54 anni.

LEGGI ANCHE > > > Royal Family, William racconta la sua paura più grande: ad un passo dalla crisi

NON PERDERTI > > > Royal Family, nuove scintille tra Harry e William: cosa sta accadendo

La donna era entrata a servizio della Regina nel lontano 1967 ed è stata come la sua ombra: ha custodito di lei ogni cosa, oggetti personali e segreti. Le è stata accanto nei momenti più gioiosi e quelli più difficili che ha dovuto affrontare la Royal Family fino alla morte del Principe Filippo.

LEGGI ANCHE > > > Harry e Meghan, in arrivo la decisione definitiva: Regina Elisabetta in ansia

Regina Elisabetta, la perdita della cara amica è solo l’ennesimo lutto di un anno funesto

Per entrare nei tecnicismi della Royal Family, Ann Fortune FitzRoy – morta a 101 anni – era la Mistress of The Robes della famiglia, un ruolo di alto rango nel Regno Unito. La Duchessa Madre di Grafton era sposata con Hugh FitzRoy, XI duca di Grafton, morto 10 anni prima di lei. I due hanno avuto cinque figli: James Oliver Charles, conte di Euston, morto nel 2009 che, a sua volta, ha avuto cinque figli, Lady Henrietta Fortune Doreen che ha due figli, Lady Virginia Mary Elizabeth, Lord Charles Patrick Hugh che ha due figli e la più piccola che ha 58 anni, Lady Olivia Rose Mildred che ha due figlie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Royal Family, l’incredibile scoperta sul Principe Filippo: nessuno lo sapeva!