Le Iene, leggenda dello sport scelta come conduttrice: fan estasiati

Le Iene hanno reso noto l’atteso nome della conduttrice che affiancherà Nicola Savino. Ecco di chi si tratta e come ha commentato la notizia.

All’inizio di questa nuova edizione di Le Iene, Nicola Savino aveva lamentato una mancanza di solidarietà nei suoi confronti dopo l’addio di Alessia Marcuzzi al programma. Ha confessato di sentirsi ormai un membro della Gialappa’s Band, ed di avere una certa curiosità nei confronti di alcune co-conduttrici che lo affiancheranno.

LEGGI ANCHE >>> Le Iene, Ornella Vanoni assente per motivi di salute: le sue condizioni

NON PERDERTI >>> Le Iene, arriva un ex Sanremo ed Italia’s Got Talent per la puntata natalizia

In particolare, Niccola Savino ha spiegato di avere una forte ammirazione per Ornella Vanoni, mentre la pallavolista Paola Egonu e la nuotatrice Federica Pellegrini sono tutte da conoscere. La redazione de Le Iene, ha da poco ufficializzato chi sarà al suo fianco per la puntata che andrà in onda il 7 dicembre alle 21:20 su Italia 1.

Le Iene, Federica Pellegrini la conduttrice del 7 dicembre

Con una nota ufficiale, la produzione ha reso noto che la conduttrice che affiancherà Nicola Savino ne Le Iene del 7 dicembre sarà proprio Federica Pellegrini. La campionessa olimpionica ha già all’attivo diverse esperienze televisive, come ad esempio la sua esperienza come giudice ad Italia’s Got Talent.

LEGGI ANCHE >>> Le Iene, spunta il nome della conduttrice di stasera: è tra le più amate dagli italiani

Nonostante non sia una debuttante assoluta, la nuotatrice ha confessato a TgCom24: “Come tutte le volte ci sarà emozione, ma saprò godermela. Con Savino e la Gialappa’s Band il divertimento è assicurato“. Savino ha già un suggerimento per far alleviare la tensione alla Pellegrini: “Con un sorriso passa tutto“.