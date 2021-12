Il Paradiso delle Signore, amara confessione del protagonista: fan scossi per quello che sta accadendo in queste ore

Alessandro Tersigni, protagonista de Il Paradiso delle Signore, si è raccontato a DiPiùTv. L’attore che interpreta da sei stagioni il dottor Vittorio Conti ha fatto appassionare il pubblico della soap opera al suo personaggio, un uomo elegante e sempre molto cortese con tutti.

Tersigni al settimanale ha rivelato alcuni retroscena sul suo passato. Dal 2016 è sposato con Maria Stefania Di Renzo che nel 2002/2003 ha partecipato al talent di Maria De Filippi: Amici. Ma prima di coronare il grande sogno, il matrimonio, i due non hanno attraversato un momento semplice.

Alessandro Tersigni, protagonista de Il Paradiso delle Signore, rivela: “Abbiamo avuto una storia a distanza”

Dopo il grande momento, quello legato alla proposta di matrimonio, Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo hanno dovuto attraversare un periodo molto difficile. Al settimanale DiPiùTv l’interprete di Vittorio Conti ne Il Paradiso delle Signore ha raccontato che lui e Maria Stefania hanno avuto una storia a distanza per motivi lavorativi.

“Le dissi di sposarmi ma subito dopo le offrirono un importante lavoro in Francia e partì. Per cinque anni abbiamo avuto una storia a distanza. Ci sono stati momenti difficili ma poi abbiamo capito che eravamo fatti per stare insieme”, ha dichiarato l’attore che ha successivamente spostato l’attenzione sulla sua famiglia di origine.

Alessandro Tersigni è nato da un padre infermiere e una madre operatrice sanitaria: “Eravamo una famiglia normale”. Ma il suo sogno è stato sempre quello di diventare un attore affermato e per raggiungere questo obiettivo, nel corso degli anni, ha dovuto svolgere svariati mestieri: tra i tanti il cameriere ed il vigile del fuoco. Dopo il Grande Fratello, dove ha partecipato nel 2007, è arrivata la grande svolta. Alessandro ha cominciato a studiare recitazione e dopo tanti provini è approdato ne Il Paradiso delle Signore.