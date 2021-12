Ibrahimovic, clamoroso annuncio sul futuro: sono tutti a bocca aperta! Il Milan sta godendo della personalità del suo leader

La sua importanza si è vista dentro e fuori dal campo in questi due anni. Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano nel gennaio del 2020, con un progetto in grossa difficoltà. Stefano Pioli era sulla graticola e l’ombra di Rangnick già forte su Milanello. In molti pensavano che l’età dello svedese fosse una spada di Damocle troppo grande per permettergli di incidere ancora come ai vecchi tempi. Invece i fatti hanno raccontato una storia estremamente diversa. Secondo posto la scorsa stagione e primato in questa, con l’idea di poter finalmente tornare a vincere lo scudetto. Ibra si sente dentro e fuori dal rettangolo verde, vista la leadership nello spogliatoio, con un effetto chioccia sui più giovani che sta pagando alla grande. Ora il dibattito si è spostato sul rinnovo del numero 11.

Ibrahimovic, clamoroso annuncio sul futuro: “Spero di rimanere al Milan per tutta la vita!”

Ieri Zlatan era ospite su Rai Tre di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Parlando del futuro ha detto: “Il mio contratto non scade. Voglio giocare il più possibile e finché avrò adrenalina giocherò. Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo e spero di rimanere in rossonero per tutta la vita. Ho degli obiettivi da poter raggiungere e voglio vincere ancora uno scudetto”. Poi aggiunge: “Non so cosa ci sarà dopo, perciò ho un po’ paura di smettere. Vediamo, ma voglio continuare a giocare”.

Infine una battuta simpatica anche sul suo storico procuratore Mino Raiola, artefice dei suoi mille spostamenti in carriera.

“Mino è tutto! Un agente, un amico, un papà, più di un famigliare. All’inizio della mia carriera mi ha aiutato molto“. Ovviamente con il passare degli anni lo svedese si è ampiamente sdebitato viste le fantastiche commissioni che i suoi trasferimenti hanno fruttato.