GF Vip, problemi di salute per ex concorrente: fan in ansia – VIDEO

L’ex concorrente del GF Vip ha condiviso con i fan un problema che porta dietro da tempo ed ora aspetta i risultati degli esami

Andrea Zelletta porta con sé, da ormai tempo, un problema alla spalla. L’ex concorrente del GF Vip ha condiviso il fastidio che ha con i suoi follower chiedendo anche di come si effettuasse una risonanza magnetica cui è stato poi sottoposto.

Il fidanzato di Natalia Paragoni, infatti, ha spiegato: “Oggi farò una risonanza alla spalla destra che mi tormenta da sei mesi” e che si trattava di “non semplice risonanza, una bensì con liquido intrarticolare a contrasto”.

GF Vip, Andrea Zelletta ha fatto l’esame ed attende i risultati

Nelle stories condivise con i suoi follower, in macchina con alla guida la fidanzata Natalia Paragoni, Andrea Zelletta ha affermato: “Esame fatto. Ora si attende l’esito. Sono sano e salvo e con la spalla a riposo”.

Nel frattempo, però, l’ex concorrente del GF Vip non si ferma ed ha ricordato ai fan l’appuntamento di stasera: “Anche questa sera sul GF Vip Party ci sarà la mia solita rubrica crocctime che sta andando molto bene e anche gli amici di Twitter ne sanno qualcosa”.

Intanto, Andrea Zelletta ha condiviso ironicamente la gioia di non essere alla guida: “Io intanto adesso me la godo, mi rilasso qui da lei ogni tanto finalmente! Per la prima volta sto facendo le storie mentre si viaggia, con la possibilità di parlare, prendere per il culo il partner in questione che sta guidando in questo momento”.