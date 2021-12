GF Vip 6, la confessione drammatica in lacrime: “Ho avuto problemi di salute”

Una dura confessione agli altri concorrenti della Casa del GF Vip 6 sui suoi problemi di salute che ha dovuto affrontare negli anni

Una delle sorelle Principesse Selassié, Jessica, è stata protagonista del Terzo Occhio, uno speciale di approfondimento del GF Vip 6 organizzato dal neo-entrato Giacomo Urtis. Lungo la rubrica, gli inquilini l’hanno sottoposta a varie domande per poter conoscere meglio la loro compagna d’avventura e, grazie a queste, hanno scoperto dei problemi che ha avuto Jessica e che, ancora oggi, le provocano dolore.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Nicole e Roberta: scontri e delusioni

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, scoppia la coppia tanto discussa: è già finita tra i due!

Jessica, infatti, ha ammesso: “Oggi mi vedete felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”. Questo racconto, in realtà, l’aveva già fatto ad Alex Belli ed altri concorrenti presenti con lei in un momento particolare delle passate settimane.

PER APPROFONDIRE > > > GF Vip 6, drammatico annuncio: “Ho iniziato ad odiarmi” – VIDEO

GF Vip 6, Jessica racconta del rapporto con sua madre

Jessica Selassié ha parlato del suo rapporto con sua madre confessando, tra le lacrime: “Mia madre a un certo punto è diventata la mia migliore amica, prima non le raccontavo le cose e ci rimaneva pure male, con il tempo ho imparato che un consiglio della mamma o di una sorella è la cosa migliore del mondo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Alberto Matano, cambia il palinsesto Rai: grande novità per i telespettatori

Poi ha concluso parlando di come la gente si è sempre approcciata a lei ed alle sue sorelle, con l’interesse di avere a che fare con delle Principesse: “Quando le persone si accorgevano di chi eravamo iniziavano a cambiare sguardo”.